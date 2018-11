Cade dalla scala e picchia la testa, 39enne soccorso d'urgenza

Paura per un uomo di 39enne caduto da una scala picchiando la testa. L'infortunio è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, mercoledì, a Merate. Immediato l'allarme al 118 con l'ambulanza della Croce Bianca di Merate intervenuta in codice rosso sul posto, in via Don Pietro Consonni 25.

Il paziente è stato trovato a terra e prontamente soccorso. Inizialmente le sue condizioni sono apparse preoccupanti. Dopo le prime cure e le verifiche da parte del personale sanitario la situazione è apparsa in miglioramento. Il 39enne è per fortuna rimasto cosciente e subito trasportato - sempre in urgenza - all'ospedale di Merate. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, non sarebbe grave.