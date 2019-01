Un'altra caduta in montagna: elisoccorso in azione sul Corno Medale

Delicato intervento sul Corno Medale da parte del Soccorso Alpino: un uomo è precipitato in una zona impervia e un'altra persona si troverebbe in difficoltà. Immediato l'allarme al 118 dato proprio da uno dei due escursionisti poco dopo l'incidente sulla vetta lecchese. Sul posto, alle 15.30, si è portato l'elisoccorso da Como in codice rosso.

Le operazioni di salvataggio della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino sono rese difficili dal forte vento. Stando alle prime notizie raccolte, l'uomo, precipato per una decina di metri, non sarebbe in pericolo di vita e risulterebbe cosciente, pur avendo riportato traumi e ferite per l'impatto a terra, in particolare a spalla e torace. Il complesso intervento di soccorso continua.

Sotto le immagini dell'intervento della parete Antimedale.

