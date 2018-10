Calolzio, scontro auto moto lungo la Lecco-Bergamo

Nonostante una prima allerta in codice giallo al 118, per fortuna non ci sono stati feriti a seguito dell’incidente tra un’auto e una moto che si è verificato questa mattina, mercoledì, a Calolziocorte lungo la Lecco-Bergamo. Sul posto sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco da Lecco per le operazioni di messa in sicurezza che si sono rese necessarie a seguito dello sversamento di carburante sulla strada e sul vicino marciapiede.

Lo scontro tra i due veicoli si è verificato intorno alle 9.30 in corso Europa, di fronte alla strada che conduce nel cuore di Foppenico. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale di Calolziocorte per le verifiche del caso e per regolare la viabilità che ha subìto alcuni rallentamenti. Ad avere inizialmente la peggio è stato il 45 a bordo della moto. L’uomo si è comunque presto rialzato, le parti hanno risolto la questione con una constatazione amichevole e l'ambulanza inizialmente allertata è potuta ripartire senza pazienti a bordo.

Sotto alcune immagini dell'incidente avvenuto questa mattina alle 9.30 in corso Europa.

Gallery