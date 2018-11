A Calolzio pure il bookcrossing nel mirino dei vandali

La "capannina" del bookcrossing ribaltata e un cestino dei rifiuti divelto. Vandali in azione a Calolziocorte. Ad essere presa di mira è stata in particolare la frazione di Sala dove diversi passanti questa mattina hanno notato i danni provocati ad alcuni arredi pubblici nel parco verde a lato di via Santi Cosma e Damiano (vedi foto sotto).

Il blitz vandalico - per fortuna senza grossi danni materiali - è stato compiuto nella tarda serata di ieri o nella notte. Già in passato la postazione in legno che "ospita" i libri per l'utilizzo gratuito in prestito era stata oggetto di vandalismi. Proprio un residente della zona avrebbe trovato questa mattina alcuni volumi sparsi a terra, rimettendoli in ordine al loro posto. «Dispiace - commenta un abitante di Sala - vedere queste stupide bravate compiute anche contro un servizio culturale utile e gradito come il bookcrossing».

