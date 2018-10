Nuovi spazi e una diversa sistemazione degli stand, come cambia il mercato di Calolzio

Controlli da parte della Polizia locale al mercato di Calolziocorte. Il sopralluogo è avvenuto questa mattina, martedì, per verificare la regolarità di tutti i permessi e dei veicoli utilizzati dagli ambulanti, e più in generale per garantire la sicurezza ai frequentatori dopo alcuni episodi di borseggio che si erano verificati nei mesi scorsi. Da qualche tempo la situazione è migliorata, non si sono più registrati furti e il mercato di Calolziocorte si conferma uno dei più frequentati e apprezzati del territorio lecchese. E presto saranno in arrivo importanti novità dal punto di vista organizzativo. L’area mercato verrà prolungata lungo una tratta aggiuntiva della passeggiata a lago: la strada chiusa ai veicoli dopo l’apertura della tangenzialina. Allo stesso tempo l’attuale piazzale Marinai d’Italia verrà occupato solo per 1/3 dalle bancarelle (e non totalmente come avviene oggi), e per 2/3 dai posteggi. Le postazioni degli ambulanti resteranno nel complesso le stesse: sempre 132 in totale, ma organizzate in modo diverso.

«Sicuramente si tratta di una disposizione più funzionale, con ingressi più comodi e una migliore valorizzazione degli spazi per facilitare l’attività degli ambulanti e l’arrivo di un numero sempre maggiore di persone - commentano Luca Caremi, assessore alla Sicurezza e al Commercio, e Andrea Gavazzi, comandante della Polizia locale di Calolziocorte - A settembre abbiamo presentato la planimetria del nuovo mercato, realizzata con l’ausilio del drone, alle associazioni di categoria. Ora attendiamo nuove indicazioni da parte degli ambulanti e poi definiremo la riorganizzazione delle bancarelle. Tra dicembre e gennaio il nuovo mercato diventerà operativo. Siamo molto soddisfatti di vedere che quello di Calolzio funzione molto bene ed è sempre più apprezzatro. Gli stessi controlli dei permessi servono per garantire la massima qualità del servizio, sono gli stessi ambulanti in certi casi a chiederli, e anche le recenti verifiche hanno dimostrato che le autorizzazioni sono in regola».

Un’altra novità che potrebbe presto interessare l’area Lavello riguarda lo spazio di sosta sterrato dietro al monastero, dove parcheggiano molti frequentatori del mercato. L’idea dell’Amministrazione comunale è quella di intervenire per sistemarlo e valorizzarlo, si sta ancora valutando se con l’asfalto oppure con un fondo più “verde” con ghiaia sullo stile della passeggiata a lago. In più ci saranno i posti di piazzale Mariani d’Italia oggi occupati dalle bancarelle. Durante i controlli di oggi sono emerse altri elementi interessanti, illustrati dagli agenti Filippo Salerno e Gaetano Pepe. In diverse occasioni è capitato che portafogli o borsette fossero persi dai clienti durante gli acquisti: la restituzione da parte degli ambulanti è sempre stata puntuale.

