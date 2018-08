Camion perde pesanti lastre di alluminio sulla Lecco-Bergamo, disagi a Calolzio

Disagi alla viabilità nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte dove un camion ha perso il proprio carico. Diverse pesanti lastre in alluminio di grosse dimensioni sono cadute sulla carreggiata in corso Europa. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda del sottopasso di Sala, provocando lunghi incolonnamenti.

Il mezzo pesante proveniva dalla Bergamasca ed era diretto verso il centro di Calolziocorte. Il veicolo ha perso le lastre mentre si trovava in uscita dalla rotatoria, probabilmente per la rottura di alcune cinghie. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco da Lecco con mezzi e gru per rimuovere il pesante carico: in totale circa 80 quintali di materiale rovinato a terra.

Sul posto anche i carabinieri. Per fortuna non ci sono stati feriti. Solo diversi disagi al traffico durante le operazioni di rimozione e messa in sicurezza, durate circa due ore, con l'istituzione del senso unico alternato lungo la ex 639.