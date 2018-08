«Diversi camion passano ancora sul vecchio ponte Olginate - Calolzio. Servono più multe»

«Ma è normale che certi mezzi pesanti che non possono transitare in centro paese lo facciano lo stesso, con l’aggravante di passare poi sul ponte Vittorio Emanuele III dove esiste un divieto per camion e veicoli oltre le 20 tonnellate?».

L’allarme - sotto forme di domanda retorica - è stato lanciato dall’olginatese Davide De Capitani, vicepresidente dell’associazione “Olginate si cambia”. Per motivi di sicurezza, il “vecchio ponte” che collega il centro paese con la frazione del Pascolo a Calolziocorte è da anni interdetto ai mezzi pensanti, in particolare da quando è stato inaugurato il nuovo ponte Cesare Cantù pochi chilometri più a sud, dove sono stati dirottati camion e tir.

Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale ha potenziato i controlli con il sistema di videosorveglianza che riprende anche il ponte Vittorio Emanuele, ma le violazioni sembrano esserci ancora, come conferma l’appello per maggiori controlli lanciato da Davide De Capitani anche sul gruppo “Sei di Olginate se…” e sostenuto da diversi cittadini.

«Spero che le telecamere recentemente installate riprendano il tutto e sanzionino chi commette queste infrazioni». Il problema riguarda anche il centro città. «Solo questa mattina sono passati due tir in centro paese, e non li vedo solo io» - ha aggiunto De Capitani, al cui commento si è aggiunto quello di un’altra olginatese: «Oggi un mezzo pesante è passato anche in via Sentierone» una traversa poco distante dal centro paese.