Forze dell'ordine all'inseguimento di un'auto in fuga lungo la Lecco-Bergamo

Almeno tre pattuglie dei Carabinieri e una volante della Polizia Stradale all'inseguimento di un'auto in fuga lungo la Lecco-Bergamo alle 20 di questa sera, martedì. Nel momento in cui stiamo scrivendo (ore 21) le operazioni sarebbero ancora in corso. Frammentarie al momento le notizie.

Il dato certo è che diversi calolziesi hanno udito le sirene spiegate dei mezzi delle forze dell'ordine, e visto almeno tre auto dei militari all'inseguimento di una vettura in corso Europa fino all'altezza della rotonda dell'Iperal, nella frazione di Sala, poco prima dell'imbocco del ponte Cesare Cantù con Olginate. La macchina correva ad alta velocità in direzione Cisano.

A fuggire da militari e Polizia, impegnate in forze, sarebbe una Citroen C2, o comunque un'auto non di grandi dimensioni. Il veicolo potrebbe aver forzato un posto di blocco nel Lecchese, ma al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali sull'accaduto. Novità potrebbero arrivare nelle prossime ore.