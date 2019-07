Carenno si colora di bluceleste per il ritiro della Calcio Lecco

Carenno si colora di bluceleste. Ha preso infatti il via ieri il ritiro della Calcio Lecco, la squadra allenata da mister Marco Gaburro che si appresta a disputare il campionato di Serie C e che per la preparazione ha scelto ancora una volta il verde, gli impianti sportivi attrezzati e l'aria salutare del comune dell'alta Valle San Martino.

Una scelta apprezzata anche dai cittadini carennesi, che per l'arrivo di capitan Malgrati e compagni hanno addobbato di bluceleste le vie d'ingresso al paese, oltre ad alcune abitazioni e ai campi di calcio (vedi foto). L'iniziativa di accoglienza è stata proposta dall'Amministrazione comunale. L'arrivo del Lecco è un'occasione in più per promuovere il turismo e lo sport in un comune che d'estate è giàraggiunto da numerosi visitatori.

«Siamo felici di poter accogliere per il terzo anno consecutivo il Lecco nel nostro paese e di collaborare con la società calcistica del capoluogo - commenta il sindaco Luca Pigazzini - Il ritiro dello scorso anno ha portato fortuna ai blucelesti e anche questa volta vogliamo dare ai giocatori il nostro sostegno. Ci siamo organizzati proponendo in particolare ai negozianti di addobbare i negozi a tema, di "colorare" le vetrine di bluceleste per marcare la nostra vicinza. Il quartier generale del Lecco è all'hotel Bellavista. Per Carenno la presenza della squadra ha senza dubbio risvolto positivo in termini di visibilità e turismo».

