Commosso addio a Monica, mamma e storica volontaria dell'oratorio

Il suo dolce sorriso si è spento troppo presto. Calolziocorte piange Monica Comi in Lax, 48 anni, mamma e storica volontaria dell’oratorio del centro città. La donna è stata stroncata da una malattia, e in queste ore sono in tanti a piangerla e a unirsi al dolore dei famigliari: del marito Biagio, delle figlie Aurora e Nicole, della mamma Vilma, delle sorelle Serena a Lara.

Gentile, disponibile, legata alla famiglia e alla parrocchia di San Martino Vescovo, Monica aveva prestato servizio come volontaria per tanti anni nell’oratorio di Calolzio. Impegnata in particolare dietro al bancone del bar, la donna cantava anche nel coretto della chiesa. Insieme al marito Biagio aiutava inoltre nell'allestimento della festa dell'oratorio, senza dimenticare la collaborazione in cucina.

Anche sabato aveva svolto il suo turno di volontaria al bar del centro giovanile parrocchiale. La notizia della sua scomparsa ha scioccato tante persone e amici in oratorio che l'avevano vista operativa proprio nei giorni scorsi.

I funerali di Monica Comi verranno celebrati domani, giovedì 21 febbraio alle 15 nella chiesa Arcipresbiterale. I famigliari chiedono di devolvere eventuali offerte all’istituto nazionale per la lotta ai tumori.