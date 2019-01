Continua l'allarme incendi: roghi e fumo anche a San Marco

Continua l'allarme incendi anche nel territorio lecchese. Questa mattina un rogo si è sviluppato a San Marco, frazione di Torre De' Busi è sviluppato un incendio interessando alcune zone boschive. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del fuoco e il personale della Comunità montana oltre al gruppo antincendio per cercare di domare le fiamme.

La notizia è stata riportata anche dal blog "Meteo Val San Martino" (che ringraziamo per la foto) e dal sindaco Eleonora Ninkovic che ha lanciato un appello a prestare la massima attenzione, ricordando di dievito assoluto di accendere fuochi, comprese le aree montane collinare e montane, come qualla di San Marco, lungo la salita per Valcava.

«Vorrei ricordare a tutti che è vietato sempre bruciare in centro abitato o in zona residenziale, e le nostre frazioni sono tutte zone residenziali visto che ci sono case - ricorda Eleonora Ninkovic - La legge è chiara: nessun fumo deve arrivare sulle case. Tra l'altro da giorni c'è il codice arancione per il rischio incendi diramato da Regione Lombardia e il divieto assoluto di accensione fuochi deciso sia dal Consiglio dei Ministri, sia da Regione Lombardia. Invito tutti al Rispetto perché oltre che bruciare l'ambiente e il paesaggio ci possono essere seri rischi per persone e case nel caso di ulteriori sviluppi dei roghi. Chiedo a tutti di riflettere sul problema perché poi, quando capitano fatti gravi o disgrazie, si va incontro a procedimenti penali e non solo a sanzioni amministrative».

Da qui un ulteriore appello che il sindaco di Torre De' Busi ha voluto rilanciare anche dalla propria pagina facebook: «Invito tutti per favore a diffondere questo messaggio ai conoscenti residenti in paese. Ringrazio tutti gli operatori dei Vigili del fuoco, della Comunità Montana e i volontari gruppo antincendio che sono impegnati sul posto per la tutela e l'incolumità pubblica di tutti noi. Verrà inoltre accertato se doloso o dovuto ad un fuoco acceso, con tutte le conseguenze del caso».

