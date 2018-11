Controlli dei carabinieri a Dervio, 29enne arrestato per detenzione di droga

È stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish e di 0,1 grammi di cocaina. N.R., 29enne domiciliato a Dervio e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Colico con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio in corso ieri pomeriggio, lunedì, hanno intercettato nel territorio di Dervio la macchina guidata dal 29enne. L'uomo, sottoposto a perquisizione personale e al controllo del veicolo, è stato trovato in possesso dei 6 grammi di hashish e di 0,1 grammi di cocaina, oltreché di un bilancino di precisione idoneo per la preparazione di singole dosi. Nella mattinata di oggi, N.R. è stato portato in Tribunale a Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Dervio.