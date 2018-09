Non rispondeva alla porta di casa, deceduta l'anziana soccorsa d'urgenza

Purtroppo non ce l’ha fatta Giuseppina Mazzoleni, la 79enne di Calolziocorte colta da malore mentre si trovava sola in casa e soccorsa d’urgenza dopo un intervento dei Vigili del Fuoco. A dare l’allarme, ieri poco prima di mezzogiorno, era stata un’assistente domiciliare del Comune che aveva provato a suonarle alla porta dopo le preoccupazioni manifestate da una vicina che non sentiva più l’amica dalla sera prima.

La porta risultava chiusa dall’interno e sul posto erano dovuti intervenire i Vigili del Fuoco da Lecco, insieme ad ambulanza ed elisoccorso. Tramite un’autoscala, i pompieri erano entrati nell’abitazione della donna passando dal balcone al terzo piano. All’interno la 79enne era stata trovata svenuta e le sue condizioni erano subito apparse molto gravi.

Immediato il soccorso in ospedale. Per la donna però, non c’è stato più nulla da fare, è deceduta nel pomeriggio di ieri. Giuseppina Mazzoleni lascia tre figli e gli affezionati nipoti ai quali in tanti si stanno unendo in questo momento di dolore. I funerali della calolziese, che abitava in un condominio di via Alfieri al confine tra le frazioni di Foppenico e Sala, si terranno domani, sabato 22 settembre, nella chiesa parrocchiale di Foppenico.