Sacco perso per strada e disservizi, De Capitani ammonisce Silea

Il sindaco di Pescate "ammonisce" Silea. Dopo le multe contro chi abbandona i rifiuti in paese, ora la battaglia di Dante De Capitani per il decoro in stile svizzero si sposta sull'azienda che si occupa della raccolta della spazzatura. Il motivo? Alcuni sacchi non raccolti a domicilio nei modi e tempi dovuti e la manzata pulizia di alcune strade con l'autospazzatrice.

«Stamattina avevo il paese pieno di cartacce e plastica frutto di una raccolta rifiuti in specie del sacco rosa condotta con superficialità e disattenzione - ha fatto sapere ieri il sindaco di Pescate ai mass media locali - Io già sto male se vedo una cartaccia per terra, figuriamoci quando ho visto rifiuti disseminati e un sacco rosa sulla banchina probabilmente caduto da un cassone dei mezzi addetti alla raccolta. Non é la prima volta che succede e ho già preso in passato provvedimenti, ma oggi si sono passati i limiti perché oltre a disseminare il paese di rifiuti si sono pure dimenticati di spazzare meccanicamente le strade lasciando gli stradini ad aspettare l'arrivo della autospazzatrice inutilmente. Capisco che questi disservizi capitano in tutti i paesi, ma a Pescate non devono capitare - incalza Dante De Capitani - Per cui ho fatto convocare per lunedì mattina in municipio il responsabile di Silea che gestisce la raccolta e il trasporto rifiuti a Pescate e pretendo che la ditta che hanno incaricato per espletare il servizio sia ripresa duramente e abbia a pagare delle penali. Sto qui a dare multe a chi butta una cartaccia per terra e poi non dovrei sanzionare chi fa strascichi di rifiuti in paese?».