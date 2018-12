Acceso diverbio tra fidanzati nella notte, intervengono i soccorsi

Nonostante il primo allarme dato ai soccorsi in codice giallo avesse ipotizzato un'aggressione, per fortuna non c'è stata alcuna violenza, nè situazione di pericolo. Ad avere "animato" la notte di Vercurago è stato invece un litigio tra due fidanzati. Dopo un diverbio, un'accesa discussione tra i due innamorati, sembra che l'uomo abbia minacciato di farsi del male, e così la compagna ha preferito allertare i soccorsi per riportare la situazione alla calma.

L'intervento del 118 è scattato poco dopo le 2 di questa notte, tra sabato e domenica, in via Roma lungo la Lecco-Bergamo all'altezza di un esercizio pubblico. Sul posto è arrivata un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, dopo un'allerta iniziale data anche ai Carabinieri del Comando di Lecco.

I soccorritori hanno visto che nessuna persona era ferita, che non c'erano stati scontri e che la situazione tra i due si stava in qualche modo chiarendo. Non è stato così necessario alcun trasporto in ospedale.