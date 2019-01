Doppio incidente lungo la Provinciale 72 a Garlate e Airuno, code e disagi

Incidente auto moto intorno alle 13.30 di oggi, martedì, a Garlate. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, una due ruote ha impattato contro una macchina in via Roma, lungo la Provinciale 72, a poca distanza dal municipio del paese. Immediato l'allarme al 118 con intervento dell'ambulanza in codice giallo. Per fortuna le condizioni della persona soccorsa, un ragazzo di 18 anni, non sarebbero gravi. Dopo le prime cure per lui è scattato il codice verde. L'incidente ha provocato lunghe code e disagi alla viabilità lungo la direttrice Pescate - Garlate, in direzione Milano, fino alla rotonda del terzo ponte.

Un altro sinistro si è verificato circa cinque chilometri più a sud, nel territorio comunale di Airuno, sempre lungo la SP72, e anche qui si sono creati lunghi incolonnamenti e disagi al traffico. Qui ad avere la peggio, con iniziale allerta in codice rosso, è stata una donna di 66 anni alla guida di un'auto che, stando alle prime notizie, avrebbe sbandato contro un ostacolo. La donna è stata poi soccorsa in codice giallo. Allertati Polizia stradale e Vigili del fuoco. Nel momento in cui scriviamo, alle 14.45, gli interventi sono ancora in corso.