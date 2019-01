Escursionista in difficoltà sul San Martino, interviene l'elisoccorso

Intervento dell'elisoccorso nel primo pomeriggio di oggi, domenica, sul San Martino. Un escursionista di 51 anni ha infatti avvertito un lieve malore, duarnte un'arrampicata, ed è stato l'allarme al 118.

L'elicottero dell'Areu si è alzato in volto da Como raggiungendo il monte lecchese in una zona impervia. Le operazioni di pronto intervento sono durate dalle 13.30 alle 15 quando il paziente è arrivato in pronto soccorso sempre in codive verde per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono mai apparse gravi.