Frana sulla strada che collega Calolziocorte con Carenno

Ancora danni nel territorio Lecchesi a causa del maltempo. Intorno alle 7 di questa mattina, giovedì, si è verificata una frana lungo la strada che collega Calolziocorte con Carenno, in una zona collinare dalla città.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Protezione civile guidati da Sonia Mazzoleni, il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, il vice Aldo Valsecchi, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Imponente il fronte dello smottamento, con diversi massi caduti in strada, olre a terra e ghiaia. Per fortuna nessun veicolo passava da lì al momento del crollo e non ci sono feriti.

La strada (via Carenno) è stata in parte transennata, ma al momento è comunque garantito il passaggio, anche perchè i massi e la terra caduta sono stati "contenuti" vicino alla parete rocciosa. In base alle condizioni del tempo e al tipo di intervento necessario, verrà valutato nelle prossime ore se predisporre o meno eventuali chiusure. Altri smottamenti, ma meno gravi, si sono verificati nei giorni scorsi e in passato lungo le strade che collegano il capoluogo della valle San Martino con il comune di Carenno.

In queste ore sono in corso nuovi soprallouoghi da parte di Protezione civile e dei tecnici per la messa in sicurezza dell'area, per programmare interventi di rimozione del materiale franato (è già stata contattata un'impresa) e per la gestione della viabilità.

Quella interessata dalla frana è la strada principale che collega Calolziocorte con Carenno. L'altro collegamernto sale da Favirano e Lorentino attraverso Sopracornola. Anche per volontari e amministratori della valle San Martino sono giorni di grande lavoro.

Gallery