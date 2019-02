Galbiatese disperso nei boschi di Carenno, il caso a "Chi l'ha visto?"

Anche "Chi l'ha Visto" si sta occupando del Galbiatese disperso a Carenno. Pochi minuti fa la nota trasmissione Rai ha pubblicato on line i dati del 54enne per ritrovare il quale sono in corso da due giorni massicce operazioni di ricerca sulle alture di Colle di Sogno. Si tratta di Antonio Borghetti, residente a Galbiate. "Martedì 29 gennaio è uscito molto presto a bordo del suo scooter Kymco bianco, ritrovato qualche ora più tardi nei pressi dei boschi in località Colle di Sogno, provincia di Lecco - si legge nella scheda di Chi l'ha visto dove viene riportata anche la foto dell'uomo - Il cellulare che ha con sè risulta essere spento".

Le ricerche del disperso sono iniziate poco più di 48 ore fa, dopo l'allarme dato al 118 a seguito del ritrovamento del veicolo nei pressi dei sentieri che salgono a Colle di Sogno. Numerosi i soccorritori all'opera da oltre due giorni, anche con l'ausilio di tre elicotteri.

Al momento, venerdì 1 febbraio ore 15.30, non si hanno però ancora notizie di Antonio Borghetti, classe 1964. Poco fa sono state momentanemente sospese le ricerche per le avverse condizioni meteo.