Giovane finisce fuori strada in auto, il veicolo avvolto dalle fiamme

Dopo aver sbandato la sua auto è stata avvolta dalle fiamme. Grande paura questa notte per un 22enne protagonista suo malgrado di un incidente a Oggiono. Per cause ancora in via di ricostruzione, la Golf sulla quale il giovane stava viaggiando è uscita di strada andando a schiantarsi contro una muratura laterale di via Per La Rossa.

Erano da poco passate le 4, e subito è scattato l'allarme al 118. Sul posto, insieme all'ambulanza della Croce Verde di Bosisio in codice giallo, anche i Carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del Fuoco di Lecco. Questi ultimi hanno dovuto spegnere il rogo che aveva avvolto l'auto, distrutta da fiamme e schianto.

Il 22enne a bordo è riuscito per fortuna a scendere dalla vettura prima che il fuoco si propagasse. Sembra sia stato aiutato anche da altri automobilisti che in quel momento stavano passando nella zona. Il giovane è stato quindi trasportato in ospedale a Lecco sempre in codice giallo.

Poco prima, intorno alle 2 sempre della notte tra sabato e domenica, i Vigili del fuoco erano dovuti intervenire anche nel tunnel della Lecco-Ballabio. Una macchina aveva appena sbandato, e finendo contro la parete della galleria aveva danneggiato una tubatura dell'acqua provocando una consistente perdita di liquido. Sul posto anche la Polizia stradale e personale Anas per le operazioni di messa in sicurezza.