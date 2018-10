Gomme tagliate e auto rigate, rabbia a Vercurago

«È vergognoso. Ora si divertono perfino a tagliare le gomme delle macchine». Annamaria Colosimo, residente a Vercurago, sfoga così la propria comprensibile rabbia dopo aver trovato l’auto danneggiata da alcuni ignoti. Un copertone squarciato volontariamente nella notte mentre il veicolo si trovava parcheggiato nei pressi di casa, in via Italia, la strettoia sotto la chiesa, in un posteggio pubblico.

«Appena l'altra mattin ho raggiunto la mia Y10 per andare al lavoro ho trovato una gomma tagliata - racconta Annamaria Colosimo - pensavo di aver bucato, ma quando sono andata dal meccanico mi ha detto che non c'erano dubbi: il copertone era stato tagliato apposta. Qualche settimana prima avevo trovato la fiancata rigata, mentre una mia vicina mi ha detto che anche un copertone della sua moto è stato tagliato. Non capisco il perchè. So solo che dovrò pagare per un gesto vigliacco e inaccettabile compiuto da qualche vandalo. Ho denunciato il fatto ai carabinieri e presto lo comunicherò anche alla Polizia locale». L'atto vandalico avrebbe alcuni precedenti in paese.

Dopo la segnalazione da parte della diretta interessata sulla pagina facebook “Sei di Vercurago se…” altri cittadini hanno segnalato di aver subìto vandalismi analoghi. Uno è avvenuto sempre in centro paese dove sarebbe stata tagliata un’altra gomma e rigato il cofano della stessa macchina. La speranza delle vittime dei vandalismi è che le telecamere presenti in città possano essere in qualche modo d'aiuto nell'individuazione dei responsabili.