Grave malore mentre si trova al lavoro, elisoccorso 54enne

Grave malore sul luogo di lavoro per un 54enne. I soccorsi sono dovuti intervenire in codice rosso oggi pomeriggio, venerdì, poco prima delle 17 a Merate. L'uomo ha accusato un problema cardiaco mentre si trovava in un impianto lavorativo in via XXV Aprile 132, nella frazione di Brugarolo.

Immediato l'allarme alla centrale del 118 che ha inviato sul posto anche l'elisoccorso, oltre all'ambulanza e al veicolo con il medico a bordo. Il 54enne è stato subito sottoposto a rianimazione e trasportato d'urgenza in ospedale a Lecco. Le sue condizioni sarebbero gravi.