Ignobili scritte contro gli alpini in vista dell'adunata di Milano

Solidarietà agli alpini dopo le vergognose e ignobili scritte comparse a Milano in vista dell'adunata nazionale di maggio. Un evento al quale parteciperanno anche numerose penne nere del territorio lecchese, alle quali in tanti hanno già apresso vicinanza, condannando all'accaduto. Decine e decine di scritte in vernice rossa sono comparse mercoledì in via Padova: "Gli alpini stuprano e molestano. No al raduno", si legge nei murales, che sono stati segnalati da Fabiola Minoletti, vicepresidente del coordinamento dei comitati milanesi che da anni monitora il fenomeno del graffitismo vandalico a Milano.

Il riferimento delle scritte, chiarissimo, è alla storica adunata degli Alpini che quest'anno compie cento anni e che, per l'occasione si terrà proprio sotto la Madonnina dal 10 al 12 maggio prossimi. Immediata la condanna da parte del sindaco di Milano.

«Gli Alpini non si toccano - il tweet del sindaco Beppe Sala -. Le scritte vergognose comparse oggi in via Padova non solo offendono il corpo militare delle penne nere, ma sono un oltraggio a tutta la città. I milanesi aspettano l'Adunata del Centenario con grande gioia. Milano è la casa degli Alpini».

Condanna anche da parte del coordinatire degli alpini della Valle San Martino, Stefano Casetto, che insieme a numerose altre penne nere della nostra provincia raggiungerà Milano per il raduno. «C'è poco da commentare, l'unica cosa che mi sento di dire è che la mamma dei cretini è sempre incinta - dichiara Casetto - Quelle scritte riportano parole ignobili e senza fondamento, riportate da qualcuno che non conosce neppure gli alpini, nè tantomemo i valori di solidarietà e amore per la Patria che animano le penne nere. Dal Calolziese partiremo in tanti per l'adunata, non ci preoccupano certo queste iniziative che mi sembrano comunque isolate e rispetto alle quali abbiamo già ricevuto solidarietà».