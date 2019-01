In un anno 17.300 punti patente decurtati, 1.500 violazioni per eccesso di velocità e 310 per guida in stato di ebbrezza

Pur registrando una diminuzione degli incidenti, aumentano purtroppo gli schianti mortali sulle strade lecchesi, passati da 9 a 11 nell’ultimo anno. Numerose le violazioni dei limiti di velocità, ben 1.150, i casi di guida in stato di ebbrezza, oltre 310, e di utilizzo del cellulare alla guida, oltre 200. Ben 17.300 i punti decurtati dalle patenti. Sono questi alcuni dei dati più significativi che emergono dal bilancio di un anno di attività della Polizia Stradale di Lecco, nel 2018 impegnata su molteplici e nuovi fronti.

Importante presenza sul territorio: in un anno 2.400 pattuglie

La presenza sul territorio del personale della Stradale è stata garantita con un totale di oltre 2.400 pattuglie. L’attività di verbalizzazione dell’ufficio si è attestata su circa 10.400 infrazioni, tra le quali spiccano (quasi 3.700) quelle riguardanti la violazione dell’articolo 176 cc. 11 e 21 del Codice della Strada relative al mancato versamento del pedaggio autostradale che la Sezione ha incominciato a contestare da ottobre. Con riferimento all’eccesso di velocità con superamento dei limiti, sono state oltre 1150 le violazioni accertate non solo con l’utilizzo di autovelox, di cui oltre 1000 rilevate sulla SS36.

Cellulare e cinture, ancora troppe violazioni

Numerose anche le violazioni per il mancato uso dell’auricolare o del vivavoce (articolo 173 del Codice della Strada) durante la guida: oltre 200. Il mancato uso delle cinture di sicurezza si è attestato invece a quota 540 violazioni. Le contestazioni per la guida in stato di ebbrezza sono state oltre 310 (di cui quasi 40 per guida in stato di alterazione da sostanze psicoattive), mentre i soli servizi dedicati alle cosiddette stragi del sabato sera (durante i fine settimana) sono stati circa 60, durante i quali sono stati controllati oltre 870 conducenti. I punti patente decurtati (per l’uso del cellulare alla guida o il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e il mancato pagamento del pedaggio), sono stati oltre 17.300.

Indicenti e lesioni

Aumentano purtroppo gli incidenti mortali. Infatti, nel 2018 sono stati 11, rispetto ai 9 dell’anno precedente. Nel numero è compreso, pur non rilevando per la provincia di Lecco, il tragico sinistro verificatosi il 16 dicembre sulla SS38 con ben 6 deceduti, in quanto, con l’apertura della cosiddetta “Variante di Morbegno”, avvenuta il 29 ottobre, il personale della Sottosezione di Bellano ha esteso la propria vigilanza stradale su quel tratto di strada.

Degna di nota, invece, la riduzione degli incidenti in generale, anche con lesioni. Infatti sono stati oltre 370 gli incidenti rilevati dall’ufficio di Lecco e dalla Sottosezione di Bellano, con una diminuzione del 17 %, in quanto nell’anno 2017 erano stati poco più di 450. In particolare i sinistri con lesioni sono stati poco più di 210, mentre quelli con soli danni 151. Il personale ha svolto anche numerosi controlli nell’ambito del trasporto professionale, verificando, tra gli altri, il rispetto della disciplina europea che impone il rispetto di ferree regole sulle ore di guida e di riposo, al fine di garantire la massima efficienza psico-fisica dei conducenti durante l’attività di guida. In tale ambito sono stati controllati oltre 1.250 veicoli commerciali elevando oltre 870 contestazioni.

Gli arresti per furti e droga

Per quanto attiene all’attività di Polizia Giudiziaria, sono state compiute indagini su diversi fronti. In materia di frodi per il conseguimento della patente di guida sono state denunciate 13 persone con il sequestro di microcamere installate su bottoni e ricetrasmittenti invisibili intra-auricolari. Sono state rinvenute, a seguito di indagine, 13 autovetture e due motocicli provento di furto. Gli agenti della Polizia stradale di Lecco hanno inoltre arrestato cinque persone per spaccio di droga, mentre la sostanza sequestrata è stata in totale: 6,2 chilogrammi di hashish e 25 grammi di cocaina.

La preziosa attività di prevenzione, educazione e sicurezza

Come ricordato in una nota diffusa dalla stessa Stradale di Lecco, dal punto di vista della prevenzione, sono state numerose le campagne di educazione stradale proposte presso vari istituti scolastici, tra quelle più note, poiché ormai da molti anni messa sul campo, è “Icaro”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Moige, la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la Federazione Ciclistica Italiana, la società SINA del gruppo autostrade ASTM-SIA e il gruppo Autostrade del Brennero.

In più occasioni il personale è stato impiegato in manifestazioni cosiddette di piazza, con la presenza del parco veicolare e motociclistico, nonché con il Pullman Azzurro. L’aula itinerante ha coinvolto bambini in giochi e curiosità per avvicinarli alla sicurezza stradale. Da ultimo si ricorda come il personale della Polizia Stradale di Lecco abbia partecipato attivamente e in prima linea, non solo alla scorta a numerose gare ciclistiche transitate od organizzate nella provincia, ma anche con un motociclista al Giro d’Italia femminile e, con due motociclisti ed una autovettura, alla scorta alla gara internazionale denominata Giro d’Italia maschile edizione n. 101, garantendo la costante vigilanza e sicurezza dei numerosi agonisti, per tutto il percorso, partito in Italia dalla città di Catania e conclusosi a Roma.