Furgone in fiamme a Torre De' Busi, intervento dei Vigili del fuoco nella notte

Intervento dei Vigili del fuoco questa notte a Torre De' Busi per spegnere le fiamme che avevano avvolto un furgone. Il veicolo si trovava parcheggiato nel cortile di un'abitazione privata. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Al momento non si escluderebbe il dolo.

Le verifiche dei militari potrebbero presto chiarire meglio la vicenda. Le fiamme hanno avvolto il furgone poco prima delle quattro della notte tra sabato e domenica. Immediato l'arrivo sul posto dei pompieri che sono rimasti impegnati quasi due ore per sedare il rogo e per la messa in sicurezza. Oltre ai danni al veicolo, per fortuna non ci sono stati feriti. Intanto le indagini dei carabinieri proseguono.