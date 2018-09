Incidente a Calolzio: furgone ribaltato, morto l'anziano alla guida dell'auto

Grave incidente poco prima delle 15 di oggi in corso Europa a Calolziocorte, all’altezza della rotonda del ponte Cesare Cantù. Un anziano di 90 anni alla guida di una Golf uscita di strada è stato ricoverato d’urgenza in codice rosso in ospedale: le sue condizioni, gravissime, sarebbero ulteriormente peggiorate durante il trasporto e ne avrebbero causato la morte. Ferita anche la donna di 73 anni che viaggiava con lui, trasportata a sua volta in Pronto soccorso in codice giallo. Praticamente illeso un terzo uomo di 51 anni coinvolto nello schianto: si tratta di un colichese alla guida del furgone ribaltatosi a seguito del violento impatto con l'automobile.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine giunte sul posto, la Golf Plus condotta dal 91enne avrebbe sbandato salendo sopra la rotonda della Lecco-Bergamo all'altezza del civico 92 di corso Europa. In quel momento dal ponte di Olginate arrivava il furgoncino. A quel punto l'auto è andata a travolgere il mezzo condotto dal 51enne colichese ribaltandolo dopo un forte impatto. A seguito dello schianto l'auto è uscita di strada finendo nel prato a lato della carregiata in direzione Cisano. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e di due ambulanze di Lecco Soccorso e dei Volontari di Calolziocorte per il trasporto dei pazienti in ospedale a Lecco.

Alla base dell'incidente potrebbe esserci un malore che avrebbe colto l’anziano mentre si trovava al volante. Notevoli i disagi al traffico non solo nei pressi della rotatoria dove si è verificato questo ennesimo incidente stradale, ma anche lungo buona parte di corso Europa e della Lecco-Bergamo. Ad occuparsi dei rilievi, della viabilità e della sicurezza anche gli agenti della Polizia locale di Calolziocorte impegnati per fare ritornare il traffico alla normalità.

