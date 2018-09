Incidente Calolzio, morto l'anziano uscito di strada con la propria Golf

Non ce l’ha fatta il 91enne vittima del grave incidente in auto che si è verificato oggi pomeriggio a Calolziocorte. L'anziano è morto durante il ricovero in ospedale. Poco prima lo schianto - che si è rivelato fatale - lungo la Lecco Bergamo.

L’uomo stava viaggiavando a bordo della propria Golf Plus quando, forse a causa di un malore, è uscito di strada a velocità sostenuta sbandando prima sulla rotonda del ponte Cesare Cantù, per poi andare a travolgere un furgone in arrivo da Olginate, e finire quindi nel prato a lato della carreggiata in direzione Cisano. Al momento non sono ancora state ufficializzate le generalità dell’anziano, ma si tratterebbe di un pensionato residente a Brescia.

Immediati i soccorsi sul posto dopo lo schianto, nel quale è rimasta ferita (e ricoverata in codice giallo) anche la donna di 73 anni che viaggiava con lui a bordo della Golf. Le condizioni dell’anziano sono subito apparse gravissime. Immediato il soccorso in codice rosso in rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, ma poco dopo il paziente sarebbe andato in arresto cardiaco e per lui non cè stato purtroppo più nulla da fare.