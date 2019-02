Incidente tra auto e moto sulla Lecco-Bergamo, ferito un sedicenne

Schianto tra un'auto e una moto questa mattina a Calolziocorte. Coinvolti nell'incidente, avvenuto intorno alle 11 lungo la Lecco-Bergamo in corso Europa, un 16enne alla guida della due ruote e un 45enne a bordo della macchina.

L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della Polizia locale, giunta sul posto insieme ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte inviati dal 118 in codice giallo. Il giovane è stato trasportato in ambulanza in ospedale, ma le sue condizioni sono per fortuna non gravi. Avrebbe riportato alcuni traumi a un braccio e a una gamba a seguito della caduta dopo l'impatto con l'altro veicolo.