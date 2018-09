Incidente tra scooter e bici, interviene l'elisoccorso

Scontro tra un bici e uno scooter questa mattina a Molteno. L’incidente stradale è avvenuto in via Achille Grandi, nei pressi della rotatoria all’incrocio con via De Gasperi. Sul posto - dopo un primo allarme in codice rosso - è dovuto intervenire anche l’elisoccorso del 118 per trasportare con urgenza il ciclista all’ospedale di Como in codice giallo. Il paziente ha riportato diversi traumi e ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Molto meno gravi le condizioni dell’uomo che viaggiava a bordo del proprio scooter. Sul posto anche i carabinieri di Oggiono per stabilire l’esatta dinamica dei fatti (avvenuti poco dopo le 11.30) e per regolare la viabilità in sicurezza. Sembra che il ciclista sia stato urtato dallo scooter proprio mentre viaggiava lungo la provinciale che porta a Oggiono.