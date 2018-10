Individuati i vandali del sottopasso di Calolzio: sono due minorenni

Sono stati individuati i responsabili del blitz vandalico compiuto qualche giorno fa ai danni del sottopassaggio pedonale di via Cavour, a Calolziocorte. Si tratta di due minorenni residenti in valle San Martino. Per l'attività di indagine portata avanti dalla Polizia locale di Calolziocorte sono state fondamentali le immagini riprese della videosorveglianza. I due ragazzi avevano imbrattato - anche con scritte contro le forze dell'ordine - le pareti del sottopasso appena ripulito e rimesso a nuovo grazie all'intervento di volontari e richiedenti asilo.

Nel pomeriggio di oggi, sabato, i due giovanissimi si sono presentati insieme ai genitori al Comando della Polizia locale di Calolziocorte. Dovranno ora rispondere di "Deturpamento e imbrattamento di cose altrui" illecito punito in base all'articolo 639 del Codice Penale. Nei loro confronti potrebbe scattare una denuncia.

«Era giusto individuare i responsabili e ringrazio la Polizia locale per il lavoro svolto - commenta Luca Caremi, assessore alla Sicurezza di Calolziocorte - Visto che si tratta di minorenni non volevamo dare troppa risonanza all'accaduto, ma dato che la notizia è ormai di dominio pubblico era giusto fare sapere l'esito, positivo, delle indagini. Colgo l'occasione per ricordare a tutti che, grazie anche alle telecamere e al lavoro delle forze dell'ordine, è sempre più difficile che i responsabili di atti di questo tipo riescano a farla franca. I malintenzionati sono avvisati, a Calolzio prestiamo la massima attenzione al decoro, ai beni pubblici e alla sicurezza».