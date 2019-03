Escursionista cade in Grignetta, elisoccorso in azione

Paura per una persona caduta durante un'escursione in Grignetta, sulla Cresta Cermenati. L'allarme è scattato poco prima delle 14 di oggi, domenica, in codice giallo. Immediato l'intervento dei soccorsi nella zona impervia sulle alture di Mandello.

Sul posto anche l'elicottero dell'Areu da Como. L'escursionista, 48 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato traportato in codice verde in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

