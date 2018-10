Ingestione di detersivo, soccorsa bimba di un anno

Attimi di paura per una bambina di un solo anno che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, ha ingerito del detersivo. I fatti sono avvenuti intorno alle 13 a Missaglia, in un'abitazione di via Papa Giovanni XXIII. Immediato l'allarme al 118 per intossicazione da sostanze pericolose.

Sul posto, in codice giallo, un equipaggio della Croce Bianca di Besana e l'elisoccorso da Como. Dopo le prime operazioni di soccorso, la piccola è stata trasportata d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Bergamo per le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Non è putroppo il primo caso, anche nel territorio lecchese, di bambini piccoli che per errore bevono o ingeriscono detersivo.