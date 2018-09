Intossicazione etilica, giovane soccorso in Valsassina

Soccorritori nuovamente in azione per prestare aiuto a una persona che ha ecceduto con l’alcool. Dopo i diversi casi delle scorse settimane, l’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato questa notte intorno alle 5 a Casargo, comune della Valsassina.

Un giovane di 21 anni è stato soccorso in codice giallo per intossicazione etilica. Sul posto, a lato della Strada provinciale 67, un equipaggio della Croce Rossa di Premana che ha prestato le prime cure al paziente, trasportandolo poi in ospedale a Lecco in codice verde. Per fortuna le sue condizioni non sono risultate serie, ma torna d'attualità il problema dell'abuso di alcolici nel nostro territorio, anche tra i giovani.