Intossicazione etilica, giovane soccorso d'urgenza nella notte in Valsassina

Un diciassettenne è stato trasportato d'urgenza in ospedale per un'intossicazione etilica. L'episodio si è verificato poco prima dell'una di questa notte in Valsassina, più precisamente in via Roma nel comune di Barzio. Dopo l'allarme al 118, i volontari della Croce Rossa sono dovuti intervenire a lato della strada in codice rosso per soccorrere il giovane paziente che aveva ecceduto con le bevande alcoliche. Dopo le prime cure le condizioni del minorenne sarebbero migliorate, ma per lui è stato necessario l'immediato ricovero in Pronto soccorso a Lecco in codice giallo. Allertati anche i carabinieri del Comando di Lecco.

Purtroppo anche nel territorio lecchese si ripetono casi di intossicazione etilica, che in diverse situazioni riguardano pure i più giovani. Uno degli ultimi episodi in zona si era registrato sempre durante un fine settimana a Casargo. Anche il Codacons ha di recente sollecitato campagne di prevenzione e infrmazioni contro i rischi dell'alcol.