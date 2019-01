Ladri in azione a Calolzio, razziati gioielli in due abitazioni

Ladri nuovamente in azione nel territorio lecchese. Questa volta ad essere prese di mira sono state due abitazioni a due passi dal centro storico di Calolziocorte, in via Volta, traversa dietro la chiesa Arcipresbiterale, nei pressi della scuola Cittadini e dell'ex villa Gugnellini. I malviventi hanno colpito ieri, sabato, all'ora di cena, entrando a fare razzia in almeno due case per rubare gioielli e beni di valore.

In un'abitazione, come racconta la proprietaria, hanno provocato anche diversi danni. Per fortuna in quel momento nessuno si trovava in casa, ma per la famiglia della signora Adriana Bolis la paura - così come la comprensibile rabbia per il grave fatto accaduto - è stata davvero tanta.

«Siamo usciti di casa alle 19.15 - racconta la calolziese - All'improvviso, verso le 20.30, siamo dovuti rientrare perché stava suonando l' allarme. Ci ha avvisati un vicino. Una volta arrivati, abbiamo purtroppo trovato le luci del giardino spaccate e una finestra divelta. Dopo poco ci siamo accorti che tutti i gioielli erano spariti. Non han rubato altro, ma il danno è stato importante». Purtroppo il raid non è finito qui. «Non soddisfatti, i malviventi sono entrati anche nella casa di mio figlio in fondo al giardino rubando contanti e gioielli - aggiunge Adriana Bolis - Non ho parole per commentare l'accaduto. Dico a tutti solamente di prestare la massima attenzione».

Tra abitanti e residenti della zona monta ora la paura, come si legge anche sui Social. Intanto, non appena ieri sera è stato dato l'allarme, in via Volta sono arrivati i Carabinieri. «I militari hanno subito fatto i rilievi - conclude la proprietaria di casa - questa mattina andremo in Caserma per formalizzare la denuncia».