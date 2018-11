Minaccia Pm e poliziotti ferendo un agente, arrestato 31enne

Prima ha dato in escandescenze in tribunale a Lecco afferrando il PM per il bavero, insultandolo e minacciandolo. Poi, in Questura, ha minacciato di morte i poliziotti, arrivando perfino a ferirne uno graffiandolo al volto.

Protagonista dell'episodio di cronaca un 31enne senegalese che nel pomeriggio di martedì è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Lecco all’interno del Palazzo di Giustizia del capoluogo. F.A., questo il nome dell'extracomunitario, è così finito in manette per i reati di danneggiamento pluriaggravato con minaccia a Pubblico Ufficiale e a Pubblico Ministero in udienza, interruzione di pubblico servizio ed oltraggio. Successivamente negli uffici della Questura di Lecco è stato ulteriormente accusato dei reati di resistenza, lesioni e minaccia a Pubblico Ufficiale.

In particolare, durante l’udienza in corso il 31enne si è alzato dalla sedia dell’imputato ed improvvisamente - con fare violento - si è scagliato contro il Pubblico Ministero strattonandolo per il bavero, insultandolo e minacciandolo. Il soggetto veniva subito bloccato dai Poliziotti e da un Carabiniere presenti in aula, ed invitato a calmarsi.

Poco prima il senegalese aveva già tenuto un comportamento aggressivo: infatti scendendo le scale del Tribunale aveva colpito violentemente con l’ombrello che aveva in mano il pannello in plexiglass indicante gli uffici del Palazzo, rompendolo in più pezzi, dimostrando un atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti presenti, e minacciandoli a loro volta.

Il 31enne ha poi proseguito in aula ad avere un comportamento aggressivo, insultando e minacciando i presenti fino all’arrivo degli agenti della Squadra Volante che, insieme a quelli della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco lo hanno accompagnato in Questura. Qui L'uomo ha continuato a dimostrarsi estremamente aggressivo nei confronti dei Poliziotti minacciandoli di morte, avventandosi ed aggredendo fisicamente uno di essi graffiandolo anche sul volto. Il poliziotto fortunatamente è poi riuscito a divincolarsi e a bloccarlo, procurandosi però policontusioni e abrasioni, giudicati guaribili in sette giorni. Immediato l'arresto.

Nella giornata di ieri si è tenuto il rito direttissimo presso il Tribunale di Lecco dove il 31enne straniero è stato condannato alla pena di un anno e sette mesi di reclusione con custodia cautelare in carcere. Per i fatti relativi all’aggressione al Pubblico Ministero dovrà essere processato presso il Tribunale di Brescia.