Locale sfollato per soccorrere ragazzina, tra i presenti anche studenti lecchesi

Attimi di paura ieri sera, venerdì, in un noto locale della Brianza dove si trovava un gruppo di studenti lecchesi. Una ragazzina di 14 anni è svenuta in preda a un attacco di epilessia. I clienti del locale, il Beat Restaurant di Arcore, sono stati fatti uscire mentre sul posto è prontamente arrivata in codice giallo un'ambulanza della Croce Rossa di Villasanta. Dopo le prime cure prestate dal personale medico, la giovane si è per fortuna lentamente ripresa ed è comunque stata trasportata in via precauzionale all'ospedale di Vimercate per tutti i controlli del caso.

I fatti si sono verificati intorno alle 23. La situazione di allarme e spavento è presto rientrata anche grazie al lavoro del personale del locale e alla collaborazione dei numerosi clienti nelle operazion di svuotamento della sala. Tra loro anche una nutrita delegazione di alunni dell'istituto Villa Greppi di Monticello che avevano scelto il ristorante di Arcore per il tradizionale school party della festa di Natale.