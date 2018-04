Donna colta da malore, elisoccorso in azione sul Barro

Elicottero in volo nel primo pomeriggio di domenica per soccorrere una escursionista di 63 anni vittima di un malore sul Monte Barro.

Appena ricevuta la chiamata, il dipartimento Areu per le emergenze ha fatto alzare in volo l'elicottero da Como, che ha raggiunto la zona impervia del Barro e prestato le prime cure alla donna, trasportandola all'ospedale Sant'Anna di Como, dove è giunta poco dopo le 14.30 in codice giallo.