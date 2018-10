Ramo crolla su un'auto, donna soccorsa a Olginate

Una donna ferita per il crollo di un ramo che si è abbattuto sulla sua auto. Il palazzetto dello sport allagato con grossi disagi per i giovani atleti. Una pianta crollata all'imbocco del ponte Cantù, direzione Calolzio, con timori per la viabilità. Il maltempo di oggi pomeriggio, lunedì, ha creato molti problemi anche a Olginate. Intorno alle 18 è scattato l'allarme in codice giallo al 118 per uno "schiacciamento": nella centralissima via Redaelli, a causa della fortissima pioggia, un ramo è finito sul veicolo a bordo del quale viaggiava una 33enne. La donna, subito soccorsa, ha riportato alcuni lievi traumi.

Allagamenti, invece al PalaRavasio di via Campagnola. In un post su facebook, la società di basket NP Olginate ha voluto segnalare pubblicamente i disagi, parlando di situazione "disastrosa" e postando video e foto eloquenti. «Disastro al PalaRavasio - si legge nella dichiarazione diffusa via social - mentre i nostri ragazzi dell’Under 15 si stavano allenando il tetto del palazzetto, da tempo in cattivo stato nonostante gli avvertimenti fatti al Comune, ha iniziato ad imbarcare acqua facendo scappare tutti i ragazzi spaventati, e soprattutto mettendo repentaglio la struttura sportiva. Ci si augura in un pronto intervento dalle autorità comunali in attesa di constatare il valore dei danni».

Chiusa la strada tra Garlate e Galbiate, quattro alberi crollati anche a Pescate

Disagi anche nei vicini Comuni di Garlate e Pescate. Alle 21.15 l'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Conti ha fatto sapere che è stata chiusa - non è ancora noto fino a quando - la strada per Galbiate a causa della caduta di alberi.

Quattro piante di grosse dimensioni sono crollate anche a Pescate (vedi foto sotto), dove il sindaco Dante De Capitani è intervenuto insieme alla Protezione civile guidata da Daniele Ratti per rimediare ai disagi. Qui tre alberi sono crollati sulla provinciale che sale verso Galbiate, e un cipresso in via Sant'Alessandro. Dopo meno di due ore di lavoro con motoseghe e soffiatori da parte dei volontari, le strade sono state riaperte.