Nuovo blitz in forze dei carabinieri sul lungoAdda di Calolzio

Nuovo blitz delle forze dell’ordine in zona lungoAdda a Calolziocorte. Intorno alle 16.30 di oggi, martedì, i Carabinieri sono intervenuti in forze nell’area verde a lato di viale De Gasperi per effettuare una serie di controlli con ben sei auto e i cani cinofili.

Alle 17.30 - mentre stiamo scrivendo - l’operazione è ancora in corso, e nelle prossime ore potrebbero esserci novità su questo imponente intervento che segue quello di circa un mese fa quando, sempre sul lungofiume calolziese, nell’area pic-nic più volte segnalata come poco sicura, militari e Polizia avevano rinvenuto alcune dosi di sostanze stupefacenti perquisendo diverse persone. Di recente un altro controllo era stato effettuato nei pressi della stazione ferroviaria sempre per contrastare lo spaccio di droga ed episodi di microcriminalità.