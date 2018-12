Paura per un bambino piccolo morso da un cane, intervento dei soccorsi in Valsassina

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Barzio dove un bambino di un anno e mezzo è stato morso da un cane. Immediato l’allarme al 118 con intervento sul posto in codice giallo dell’ambulanza della Cri Ballabio e dell’elisoccorso da Como.

Stando alle prime informazioni raccolte, il piccolo avrebbe riportato ferite - non apparentemente gravi - al capo. Il bambino è stato comunque trasportato in ospedale a Lecco per tutte le cure e gli accertamenti del caso. I fatti, la cui esatta dinamica è ancora in via di accertamento, sono avvenuti in strada, poco dopo le 18, in via Milano.