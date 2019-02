Paura per un cinquantenne investito a Calolzio

Un uomo di 50 anni è stato investito poco fa, mercoledì 6 febbraio alle 18.30 in via Cavour a Calolziocorte, all'incrocio con la Lecco-Bergamo. I soccorsi sono stati attivati dal 118 in codice rosso. Sul posto, insieme ai Volontari del Soccorso di via Mazzini, anche i Vigili del fuoco di Lecco.

Proprio i pompieri erano diretti nel Calolziese per prestare aiuto a una persona rimasta chiusi fuori di casa, quando dalla Centrale sono stati dirottati d'urgenza in via Cavour per le operazioni di soccorso in aiuto dell'uomo travolto da un'automobile. Il pedone ha riportato un brutto trauma cranico e facciale. Ferite serie, ma per fortuna, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Il trasporto in ospedale è in corso in questi minuti - ore 19.15 - in codice giallo. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi dell'incidente.