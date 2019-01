A Pescate e Garlate 276.000 euro di multe in un anno: pugno di ferro contro abbandono rifiuti e soste selvagge

Ben 276.066 euro di multe. Questo l’importo delle sanzioni elevate nel corso del 2018 dal Comando di Polizia locale intercomunale di Pescate e Garlate, con un incremento del 12.5% sul totale rispetto all'anno precedente dove ci si era fermati a quota 245.407 euro. I dati sono stati resi noti oggi dal sindaco di Pescate, nonchè comandante dei vigili dei due paesi, Dante De Capitani, la cui Giunta ha da tempo siglato un accordo con l'Amministrazione del paese vicino guidata da Giuseppe Conti per consorziare e ottimizzare così l'attività di vigilanza.

Gli "introiti" maggiori sono arrivati dalle multe per i divieti di sosta violati, dal transito di mezzi pesanti nelle vie interne, da assicurazioni scadute e dall'abbandono selvaggio di rifiuti. Tema, quest'ultimo, molto sentito dal "sindaco sceriffo" De Capitani che a Pescate ha deciso di impegnare al massimo agenti e volontari per la tutela del decoro urbano.

Sul totale delle sanzioni comminate nei due comuni, sul territorio pescatese sono state elevate oltre 152.000 euro di multe contro i 141.000 del 2017, con un incremento del 7,8%, mentre sul territorio garlatese le sanzioni sono state pari a 124.000 euro contro i 104.000 del 2017 con un aumento del 18,8%. Nel mese di luglio si è registrata la punta massima con 20.700 euro a Pescate e 17.800 euro a Garlate.

«Un risultato che evidenzia il grande controllo territoriale messo in atto dal Comando nei due comuni, con i proventi che riguardano complessivamente anche le sanzioni emesse per revisioni e assicurazioni scadute - spiega Dante De Capitani - Oltre a questo tipo di infrazione, per ciò che concerne Pescate le sanzioni più evidenti hanno riguardato i divieti di sosta sulla Provinciale, mentre a Garlate le multe sono state comminate oltre che per i divieti di sosta anche per il transito non autorizzato nelle vie interne, in modo particolare per gli autocarri in salita e discesa da via per Galbiate».

Il Comandante e sindaco di Pescate De Capitani mentre nel 2017 si era attenzionato principalmente sui divieti di sosta, nel 2018 ha elevato esclusivamente sanzioni per le violazioni del regolamento di Polizia urbana, in modo particolare sul conferimento dei rifiuti, il decoro urbano, cani liberi o senza guinzaglio, cartacce gettate per terra, per un totale di oltre 6.000 euro.

Il Comando di Polizia locale intercomunale Pescate-Garlate può contare su un totale di 15 agenti tra fissi o su incarico. Oltre ai due agenti titolari infatti il Comando dispone di 9 agenti scelti provenienti da Desio e Muggiò, due provenienti da Robbiate, uno da Oggiono e uno da Abbadia Lariana.