Recuperato il camion precipitato per 40 metri in una scarpata

Recuperato il camion uscito di strada e piombato per 40 metri in una scarpata a Calolziocorte. Questa mattina presto, domenica 3 febbraio, sono iniziate le operazioni per sollevare il mezzo pesante dall'area boschiva sotto via Mandamentale a Calolziocorte, a poca distanza dal confine con Torre De' Busi, dove venerdì 25 gennaio si era verificato l'incidente nel quale era rimasto ferito (per fortuna in maniera non grave nonostante la terribile dinamica) un settantenne bergamasco.

Per svolgere le operazioni la SP177 è stata chiusa al traffico già dalle 7 e riaprirà probabilmente già prima delle 13, orario di chiusura stabilito. Alle 9.30 il camion era già stato portato infatti sulla sede stradale grazie al lavoro di tecnici e operai della ditta Battazza di Olginate, in accordo con la Porvincia di Lecco che nei giorni scorsi aveva predisposto con un'apposita ordinanza la momentanea chiusura della strada per la mattinata di oggi. Impegnativa l'attività di recupero effettuata con una gru e altri mezzi pesanti, in una zona impervia, e impressionanti le immagini del camion distrutto, con le lamiere accartocciate soprattutto nella parte anteriore.

L'area interdetta momentaneamente al passaggio è quella compresa tra il PK 25+000 e il PK 24+900 della SP177, dal civico 75 al confine tra i due comuni. La giornata festiva è stata scelta per limitare i disagi alla viabilità. I percorsi alternativi durante la provvisoria chiusura della SP177, ricordano gli uffici provinciali, sono in particolare SP639 e la SP342. Proprio nella tratta interessata oggi dai lavori di recupero, nei pressi di una curva, il mezzo pesante guidato dal settantenne bergamasco aveva sbandato abbattendo il guard rail e uscendo di strada fino alla caduta nella vegetazione. Per fortuna l'autista se l'era cavata con ferite non gravi. Dopo le operazioni di soccorso in codice giallo, Carabinieri e Polizia locale erano intervenuti per i rilievi dell'incidente e per mettere in sicurezza la carreggiata. Subito si era capito che le operazioni di recupero del veicolo sarebbero state impegnative.

Gallery