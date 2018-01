2500km su un tuk-tuk: i "Taragna Warriors" alla "Rickshaw Run" per beneficenza

2600km su e giù per l'India, a bordo di un tuk-tuk, conosciuto anche come rickshaw, il tutto a scopo benefico. Quella della "Rickshaw Run" è l'avventura che stanno vivendo Maurizio Domeneghetti, Sofia Bianchessi e Claudio Brena. E il primo di loro lavora "al mio agriturismo Due Soli", rintracciabile a Primaluna; tutti e tre hanno 25 anni e sono accomunati, oltre che dalla vita, nel caso dei veneti Sofia e Claudio, e dal lavoro nel settore agricolo, anche dalla voglia di cimentarsi in una sfida che farà bene anche ad altre persone.

I giovani sono partiti lo scorso 2 gennaio da Jaisalmer, nel nordest dell'India, insieme ad altri 40 team, "senza nessuna assistenza in strada, nessuna persona ti dice che strada fare o dove andare a dormire". Lo scopo della "Rickshaw Run"? "Raccogliere fondi che verranno destinati al progetto "Cool Earth", che vuole proteggere il polmone verde della Terra, e all'associazione "Amici di Photoksar", che aiuta i civili in un villaggio del Ladakh. L'obiettivo è quello di mettere insieme 600 euro grazie all'appoggio del sito JustGiving (clicca per donare).

L'arrivo è fissato a Kochin, nel sudovest, il prossimo 15 gennaio. Una bella sfida, considerato che il loro mezzo di trasporto non può superare i 55km/h, sprigionati da 7 cavalli vapore di potenza.

Gallery