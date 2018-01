In viaggio sul tuk-tuk: prosegue la gara del valsassinese Domeneghetti, ormai vicino alla meta

Prosegue con successo il viaggio di del valsassinese Maurizio Domeneghetti, titolare dei "Due Soli" a Premana, insieme ai compagni d'avventura Claudio Brena e Sofia Bianchessi, i "Taragna Warriors" in corsa per la Rickshaw Run. Il trio, a bordo del suo tuk-tuk, ha infatti completato duemila dei 2600km che compongono il lungo tracciato: "Abbiamo completato tre quarti del nostro percorso, il conta chilometri segna duemila chilometri. Finalmente siamo a Goa e ci godiamo la musica in spiaggia."

Sensazioni: "Questa parte è molto più occidentale al momento non ci piace molto - ci spiega Maurizio - dato che il nostro viaggio non è stato pensato per stare in mezzo agli occidentali ed è uno shock quando non si vedono più persone in contromano sulle autostrade, il traffico è regolare e all'orizzonte non c'è nessun carretto trainato da dromedari. Infatti scappiamo dalla costa e ci dirigiamo alle cascate nell'entroterra alla ricerca di quella cultura indiana che tanto abbiamo apprezzato fin qui. Abbiamo anche scoperto perché abbiamo un po' di mal di schiena e dormiamo maluccio: nel materasso c'è fibra di cocco! Del resto, con sette euro non si può pretendere una suite".

L'India è un paese talmente grande che offre una varietà di paesaggi difficilmente ritrovabile in altre zone del mondo: "Il paesaggio è cambiato totalmente, dal deserto con la coperta per il mattino e le dune siamo passati alla foresta con le piantagioni di papiro, il mango, i banani, i melograni, il cocco, il ricino. Ora, invece, al mattino fa caldo e si stà in infradito."

I giovani sono partiti lo scorso 2 gennaio da Jaisalmer, nel nordest dell'India, insieme ad altri 40 team, "senza nessuna assistenza in strada, nessuna persona ti dice che strada fare o dove andare a dormire". Lo scopo della "Rickshaw Run"? "Raccogliere fondi che verranno destinati al progetto "Cool Earth", che vuole proteggere il polmone verde della Terra, e all'associazione "Amici di Photoksar", che aiuta i civili in un villaggio del Ladakh. L'obiettivo è quello di mettere insieme 600 euro grazie all'appoggio del sito JustGiving (clicca per donare).

L'arrivo è fissato a Kochin, nel sudovest, il prossimo 15 gennaio. Una bella sfida, considerato che il loro mezzo di trasporto non può superare i 55km/h, sprigionati da 7 cavalli vapore di potenza.

