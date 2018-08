Rissa tra stranieri in via Balicco, necessario l'intervento delle forze dell'ordine

Violenta rissa questa sera in via Balicco a Lecco tra alcuni extracomunitari. Sul posto, intorno alle 20.30, sono dovute intervenire le forze dell’ordine per riportare alla calma due uomini venuti violentemente alle mani dopo un'accesa discussione. Sembra che uno di loro abbiamo perfino tentato di sferrare una bottigliata all'indirizzo dell'"avversario".

Insieme a Polizia e Carabinieri, è stato necessario anche l’intervento del 118 con due ambulanze giunte sul posto inizialmente in Codice rosso, poi rivisto in giallo e verde. I soccorritori - l’equipaggio della Croce Rossa San Nicolò di Lecco - hanno prestato le cure in particolare a due giovani che hanno riportato alcuni traumi. Ferite che, stando alle prime verifica, non sarebbero gravi.

La rissa è esplosa a poca distanza dal Ferrhotel richiamando l’attenzione dei passanti che hanno assistito a un brutto evento violento a due passi dal cuore della città. Una delle persone coinvolte sarebbe stata portata in centrale dalle forze dell’ordine. Nelle prossime ore si sapranno altri elementi in merito a questa rissa, motivazioni e responsabilità per l’accaduto.