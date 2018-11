Ristorante devastato nella notte da un incendio

Ristorante devastato dalle fiamme a Sorico. Nella tarda serata di ieri, venerdì 16 novembre, un incendio ha avvolto l’edificio che ospita il ristorante “La Puntina” nel paese all’estremità nord del lago di Como, a poca distanza dal confine con le province di Lecco e di Sondrio.

Immediato l’allarme e la fuga di personale e clienti, impressionanti le immagini del rogo le cui cause sono ancora in via di accertamento anche da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.

Necessario l’intervento sul posto di diverse squadre dei Vigili del Fuoco: tre provenienti dal Comando di Como, una dalla sede centrale di Sondrio e due dal distaccamento di Morbgeno. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono durate circa quattro ore fino a oltre le due di notte. Il ristorante “La Puntina” - frequentato anche da clienti della vicina provincia lecchese - è costituito da molte parti in legno e anche questo ha favorito la propagazione delle fiamme. Notevolissimi i danni, per fortuna non ci sarebbero stati feriti.

Gallery