Pauroso schianto tra due auto a Introbio, soccorsi quattro giovani e un ragazzino

È durato quasi tre ore l’intervento messo in atto questa notte in Valsassina per prestare soccorso ai quattro giovani e a un ragazzino coinvolti in un violento scontro frontale tra due auto che viaggiavano lungo la Sp 62 nel comune di Introbio. Le cinque persone a bordo dei veicoli rimaste ferite sono state soccorse in codice giallo.

Tra loro un bambino di 13 anni e una ragazzina di 16, oltre a due giovani di 22 e 28 anni, e a un’altra ragazza di 19. Mancavano pochi minuti all’una quando si è verificato lo schianto. L’impatto è stato forte ed è subito è stato allertato il 118. Sul posto sono prontamente intervenute ben quattro ambulanze, l’auto con il medico a bordo e l’elisoccorso da Como. Tutti i cinque feriti, nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita, sono stati trasportati negli ospedali di Lecco (tre pazienti), Erba e Varese. Sul posto la Polstrada di Lecco, i carabinieri del Comando di Lecco e i vigili del fuoco partiti dal Comando di piazza Bione, oltre ai mezzi di soccorso di quattro associazioni del territorio.

Le operazioni di soccorso sono durate a lungo sia per prestare aiuto alle persone coinvolte nello schianto, alcune delle quali hanno riportate ferite serie con traumi e contusioni al vaglio in queste ore dei medici dei Pronto Soccorso dove sono state ricoverate, sia per l’impegnativo lavoro resosi necessario per pulire e mettere in sicurezza la strada. Lavoro al quale hanno preso parte in prima persona i vigili del fuoco (nelle foto) subito dopo aver collaborato con il personale dell’elisoccorso e sanitario nelle prioritarie operazioni di soccorso dei giovani coinvolti nell’incidente.

