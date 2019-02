Schianto tra due auto sulla Lecco-Bergamo, coinvolti due ventenni

Schianto tra due auto questa mattina intorno alle 6.30 lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. Nell'incidente sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave, due ragazzi di 21 e 25 anni.

Uno di loro è stato trasportato per accertamenti in ospedale, ma avrebbe riportato solo alcune contusioni. Inizialmente non è comunque mancato lo spavento per quanto accaduto. Sul posto, insieme ai soccorsi del 118, anche una pattuglia dei carabinieri. L'esatta dinamica del sinistro è ancora in via di accertamento. Il veicolo che viaggiava verso Lecco avrebbe svoltato da corso Europa verso via Istria e piazza del Mercato, impattando quasi frontalmente con la macchina che proveniva nella direzione opposta. Le due auto sono state trasportate via poco dopo le 9 dal carroattrezzi.

Un altro incidente ben più serio si è verificato ieri sera, sabato, lungo via Spluga a Olginate dove una donna di 85 anni ha perso il controllo della propria macchina schiantandosi contro il guard rail e contro una vettura in sosta. L'anziana è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carbinieri della vicina Stazione di Olginate.

